Кравченко Настасья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти01.03.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Бундюк Матрёна Игнатьевна
Отец ребёнка: Кравченко Игнат Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Порфирий Игнатьевич
Отец ребёнка: Кравченко Игнат Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Димитрий Игнатьевич
Отец ребёнка: Кравченко Игнат Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Кравченко Игнат Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Терентий Игнатьевич
Отец ребёнка: Кравченко Игнат Трофимович
Смерть
01.03.1904