Кравченко Настасья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко Настасья Евдокимовна

Кравченко Настасья Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

01.03.1904

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Бундюк Матрёна Игнатьевна

Отец ребёнка: Кравченко Игнат Трофимович

Боковое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Порфирий Игнатьевич

Отец ребёнка: Кравченко Игнат Трофимович

Боковое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Димитрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Кравченко Игнат Трофимович

Боковое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Кравченко Игнат Трофимович

Боковое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Терентий Игнатьевич

Отец ребёнка: Кравченко Игнат Трофимович

Боковое, Кіровоградська область
Смерть
01.03.1904
Боковое, Кіровоградська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close