Насыров Ахметгали Мухаметшаевич
Место рожденияд.Кугарчи, Кугарчинского района, БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Насыров Мухаметша
Мать: Насырова Магдифя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Насырова Сахиббану
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1941
Смерть
Неизвестно