Насыров Ахметгали Мухаметшаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насыров Ахметгали Мухаметшаевич

Место рождения

д.Кугарчи, Кугарчинского района, БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Насыров Мухаметша

Мать: Насырова Магдифя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насырова Сахиббану

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насырова Сахиббану

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насырова Сахиббану

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насырова Сахиббану

Смерть
Неизвестно

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