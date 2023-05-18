Резинкин Григорий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евфимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казеева Дарья
Мать ребёнка: Евфимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резинкин Андрей
Мать ребёнка: Евфимия
Смерть
Неизвестно