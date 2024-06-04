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Ксенофонтов Роман Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Ксенофонтов Василий Ксенофонтович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксенофонтова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
25.05.1897

Дочь: Ксенофонтова Феодосия Романовна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
16.05.1899

Дочь: Ксенофонтова Агриппина Романовна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
24.09.1901

Сын: Ксенофонтов Иван Романович

Мать ребёнка: Ксенофонтова Александра Ивановна

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.01.1902

Жена: Ксенофонтова (Кадачикова) Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
14.10.1902

Дочь: Ксенофонтова Прасковья Романовна

Мать ребёнка: Ксенофонтова (Кадачикова) Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
07.08.1907

Сын: Ксенофонтов Никита Романович

Мать ребёнка: Ксенофонтова (Кадачикова) Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
27.11.1909

Сын: Ксенофонтов Андрей Романович

Мать ребёнка: Ксенофонтова (Кадачикова) Прасковья Павловна

Смерть
Неизвестно

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