Ксенофонтов Роман Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1862
Отец: Ксенофонтов Василий Ксенофонтович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1897
Дочь: Ксенофонтова Феодосия Романовна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1899
Дочь: Ксенофонтова Агриппина Романовна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
24.09.1901
Сын: Ксенофонтов Иван Романович
Мать ребёнка: Ксенофонтова Александра Ивановна
Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.01.1902
Рождение ребёнка
14.10.1902
Дочь: Ксенофонтова Прасковья Романовна
Мать ребёнка: Ксенофонтова (Кадачикова) Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
07.08.1907
Сын: Ксенофонтов Никита Романович
Мать ребёнка: Ксенофонтова (Кадачикова) Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
27.11.1909
Сын: Ксенофонтов Андрей Романович
Мать ребёнка: Ксенофонтова (Кадачикова) Прасковья Павловна
Смерть
Неизвестно