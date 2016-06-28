Ким Ольга Алексеевна
Место рождения
Дата рождения16.08.1933
Дата смерти28.06.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1933
Отец: Ким Алексей Максимович
Мать: Ким Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1955
Отец ребёнка: Огай Алексей Дмитриевич
Самарканд
Рождение ребёнка
15.05.1958
Дочь: Огай Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Огай Алексей Дмитриевич
Джизак
Рождение ребёнка
1964
Сын: Огай Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Огай Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.2016