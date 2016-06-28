Ким Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ким Ольга Алексеевна

Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

16.08.1933

Дата смерти

28.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1933

Отец: Ким Алексей Максимович

Мать: Ким Вера Васильевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
1955

Сын: Огай Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Огай Алексей Дмитриевич

Самарканд
Рождение ребёнка
15.05.1958

Дочь: Огай Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Огай Алексей Дмитриевич

Джизак
Рождение ребёнка
1964

Сын: Огай Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Огай Алексей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огай Алексей Дмитриевич

Смерть
28.06.2016
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