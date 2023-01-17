(Рекшинская) Раиса Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рекшинская) Раиса Семёновна

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Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

01.05.1902

Дата смерти

07.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1902

Отец: Рекшинский Семён Гаврилович

Мать: Рекшинская Любовь Васильевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Место жительства
С 1902 по 1922
Работа или профессия
С 1922 по 1927
медсестра
Место жительства
С 1922 по 1984
Образование
С 1922 по 1927
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
высшее
Работа или профессия
С 1927
с. Турбанка
врач
Бракосочетание
1932

Муж: Иванов Виктор Александрович

Работа или профессия
С 1935 по 1936
главный врач поезда переселенцев в Сибирь
Военная служба
С 1941 по 1943
Ленинградский фронт, госпиталь на Дальнем Востоке
Развод
Неизвестно

Муж: Иванов Виктор Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
педиатр
Работа или профессия
Неизвестно
ясли Чернореченского химкомбината
педиатр
Смерть
07.10.1984
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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