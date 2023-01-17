(Рекшинская) Раиса Семёновна
Место рождения
Дата рождения01.05.1902
Дата смерти07.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1902
Место жительства
С 1902 по 1922
Работа или профессия
С 1922 по 1927
медсестра
Место жительства
С 1922 по 1984
Образование
С 1922 по 1927
высшее
Работа или профессия
С 1927
с. Турбанка
врач
Бракосочетание
1932
Работа или профессия
С 1935 по 1936
главный врач поезда переселенцев в Сибирь
Военная служба
С 1941 по 1943
Ленинградский фронт, госпиталь на Дальнем Востоке
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
педиатр
Работа или профессия
Неизвестно
ясли Чернореченского химкомбината
педиатр
Смерть
07.10.1984