Орловская (Кальм) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1909
Дата смерти1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орловский Серафим Николаевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Орловский Анатолий Серафимович
Отец ребёнка: Орловский Серафим Николаевич
Рождение ребёнка
20.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орловский Серафим Николаевич
Смерть
1998