Орловская (Кальм) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловская (Кальм) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1909

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орловский Серафим Николаевич

Рождение ребёнка
07.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орловский Серафим Николаевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Орловский Анатолий Серафимович

Отец ребёнка: Орловский Серафим Николаевич

Рождение ребёнка
20.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орловский Серафим Николаевич

Смерть
1998

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