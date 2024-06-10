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Кобка Фома Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

26.06.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Кобко Дамиан Фомин

Мать ребёнка: Кобко (Мукомолова?) София Дмитриева

Еремеевка, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Отамась (Кобцева) Наталья Фоминична

Мать ребёнка: Кобко (Мукомолова?) София Дмитриева

Еремеевка, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Кобка (Кобка) Мария Фомина

Мать ребёнка: Кобко (Мукомолова?) София Дмитриева

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1872

Дочь: Кобка (Кобка) Параскева Фомина

Мать ребёнка: Кобко (Мукомолова?) София Дмитриева

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Смерть
26.06.1881
Причина смерти: чахотка

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