Кобка Фома Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти26.06.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кобко Дамиан Фомин
Мать ребёнка: Кобко (Мукомолова?) София Дмитриева
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Отамась (Кобцева) Наталья Фоминична
Мать ребёнка: Кобко (Мукомолова?) София Дмитриева
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Кобка (Кобка) Мария Фомина
Мать ребёнка: Кобко (Мукомолова?) София Дмитриева
Рождение ребёнка
25.10.1872
Дочь: Кобка (Кобка) Параскева Фомина
Мать ребёнка: Кобко (Мукомолова?) София Дмитриева
Смерть
26.06.1881
Причина смерти: чахотка