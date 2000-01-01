Голованов Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованов Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

07.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Голованов Кондрат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Голованов Александр

Мать ребёнка: Голованова Акулина

Лениногорск (Риддер)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голованова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голованова Акулина

Смерть
07.07.1944
Украина
Причина смерти: На войне
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