Голованов Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти07.07.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Голованов Кондрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Голованов Александр
Мать ребёнка: Голованова Акулина
Лениногорск (Риддер)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голованова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голованова Акулина
Смерть
07.07.1944
Украина
Причина смерти: На войне