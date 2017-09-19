Манкевич Валентина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манкевич Валентина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1942

Дата смерти

19.09.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
19.09.2017
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