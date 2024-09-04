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Алгазина Арина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Данило Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Алгазина) Аксинья (Анисья) Даниловна

Отец ребёнка: Алгазин Данило Ефимович

Рождение ребёнка
25.09.1851

Сын: Алгазин Савелий Данилович

Отец ребёнка: Алгазин Данило Ефимович

Рождение ребёнка
27.01.1856

Сын: Алгазин Климентий Данилович

Отец ребёнка: Алгазин Данило Ефимович

Рождение ребёнка
?.03.1858

Дочь: (Алгазина) Парасковия Даниловна

Отец ребёнка: Алгазин Данило Ефимович

Смерть
Неизвестно

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