Алгазина Арина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Алгазина) Аксинья (Анисья) Даниловна
Отец ребёнка: Алгазин Данило Ефимович
Рождение ребёнка
25.09.1851
Сын: Алгазин Савелий Данилович
Отец ребёнка: Алгазин Данило Ефимович
Рождение ребёнка
27.01.1856
Сын: Алгазин Климентий Данилович
Отец ребёнка: Алгазин Данило Ефимович
Рождение ребёнка
?.03.1858
Дочь: (Алгазина) Парасковия Даниловна
Отец ребёнка: Алгазин Данило Ефимович
Смерть
Неизвестно