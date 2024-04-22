Курбатов Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения19.03.1885
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1885
Отец: Курбатов Григорий Михайлович
Мать: Мария Иоанновна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Курбатов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Максимова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
09.02.1923
Сын: Курбатов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Максимова Мария Яковлевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно