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Курбатов Николай Григорьевич

Место рождения

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

19.03.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1885

Отец: Курбатов Григорий Михайлович

Мать: Мария Иоанновна

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Курбатов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Максимова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
09.02.1923

Сын: Курбатов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Максимова Мария Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1927

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Мать ребёнка: Максимова Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Мария Яковлевна

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