Сысоев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1967

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысоева Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Сысоева Фарида Исхаковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Фарида Исхаковна

Рождение ребёнка
20.01.1998

Дочь: Сысоева Дарина Анатольевна

Мать ребёнка: Сысоева Фарида Исхаковна

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