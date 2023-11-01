Сысоев Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысоева Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Сысоева Фарида Исхаковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева Фарида Исхаковна
Рождение ребёнка
20.01.1998
Дочь: Сысоева Дарина Анатольевна
Мать ребёнка: Сысоева Фарида Исхаковна