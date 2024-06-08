Гвоздев Виктор Дмитриевич 30.05.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гвоздев Виктор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1955

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1955

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гвоздева Ничипорова Ефалия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гвоздева Анна Викторовна

Мать ребёнка: Гвоздева Морозова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гвоздева Морозова Любовь

Рождение ребёнка
30.11.1978

Дочь: Рафаелян Елена Викторовна

Мать ребёнка: Гвоздева Морозова Любовь

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