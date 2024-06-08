Гвоздев Виктор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1955
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1955
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гвоздева Анна Викторовна
Мать ребёнка: Гвоздева Морозова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гвоздева Морозова Любовь
Рождение ребёнка
30.11.1978
Дочь: Рафаелян Елена Викторовна
Мать ребёнка: Гвоздева Морозова Любовь