? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1924

Дочь: Ахунова Райхана Миннимухаметовна

Мать ребёнка: (кортыйка)

д. Таткудаш Караидельского района Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муслима

Мать ребёнка: (кортыйка)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нажия

Мать ребёнка: (кортыйка)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сажида (Соня)

Мать ребёнка: (кортыйка)

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close