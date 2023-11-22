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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение ребёнка
02.11.1924
Дочь: Ахунова Райхана Миннимухаметовна
Мать ребёнка: (кортыйка)
д. Таткудаш Караидельского района Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муслима
Мать ребёнка: (кортыйка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нажия
Мать ребёнка: (кортыйка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сажида (Соня)
Мать ребёнка: (кортыйка)