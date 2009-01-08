Ермолаев Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1915
Дата смерти08.01.2009
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1915
Отец: Ермолаев Иван
Рождение ребёнка
05.12.1951
Дочь: Шерстнёва Галина Петровна
Мать ребёнка: Ермолаева Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Ермолаева Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворожбет Валентина Петровна
Мать ребёнка: Ермолаева Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермолаева Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
замуж выдали рано в 16 или 18 лет любила другого, но мать настояла на замужестве. тк семья была бедная. А дед на тот момент был взрослый 27 лет вроде, имеющий должность в милиции, способный обеспечит... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ермолаева Нина Алексеевна
Смерть
08.01.2009