Ермолаев Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1915

Дата смерти

08.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1915

Отец: Ермолаев Иван

Мать: Ермолаева Пелагея Акимовна

Рождение ребёнка
05.12.1951

Дочь: Шерстнёва Галина Петровна

Мать ребёнка: Ермолаева Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Ермолаева Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворожбет Валентина Петровна

Мать ребёнка: Ермолаева Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Нина Алексеевна

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
замуж выдали рано в 16 или 18 лет любила другого, но мать настояла на замужестве. тк семья была бедная. А дед на тот момент был взрослый 27 лет вроде, имеющий должность в милиции, способный обеспечит... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Виктор Петрович

Мать ребёнка: Ермолаева Нина Алексеевна

Смерть
08.01.2009
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