Камнева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камнева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камнев Федот Алексеевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Камнев Калина Федотович

Отец ребёнка: Камнев Федот Алексеевич

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Камнева Ксенья Федотовна

Отец ребёнка: Камнев Федот Алексеевич

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Камнев Иван Федотович

Отец ребёнка: Камнев Федот Алексеевич

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Камнева Евгения Федотовна

Отец ребёнка: Камнев Федот Алексеевич

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Камнев Николай Федотович

Отец ребёнка: Камнев Федот Алексеевич

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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