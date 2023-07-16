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Мединский Алексей Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мединская Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
05.09.1884 ст.

Дочь: Мединская Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Мединская Евдокия Ивановна

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.08.1887 ст.

Сын: Мединский Стефан Алексеевич

Мать ребёнка: Мединская Евдокия Ивановна

Лукашовка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
12.11.1889

Сын: Мединский Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Мединская Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
16.08.1892 ст.

Сын: Мединский Диомин Алексеевич

Мать ребёнка: Мединская Евдокия Ивановна

Подгорье, Миколаївська область
Рождение ребёнка
06.03.1895 ст.

Сын: Мединский Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Мединская Евдокия Ивановна

Подгорье, Миколаївська область
Рождение ребёнка
01.01.1898 ст.

Дочь: Мединская Мелания Алексеевна

Мать ребёнка: Мединская Евдокия Ивановна

Подгорье, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно

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