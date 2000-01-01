Лебединский Янкель-Михель Давидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебединский Янкель-Михель Давидов

Лебединский Янкель-Михель Давидов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебединский Годель Янкелев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотаревская Софья Янкелевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close