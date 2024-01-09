Горбушин Дмитрий Нестерович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти24.05.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбушин Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Горбушина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.1906
Дочь: (Горбушина) Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Горбушина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1907
Дочь: (Горбушина) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Горбушина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.12.1908
Сын: Горбушин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Горбушина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.07.1913
Сын: Горбушин Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Горбушина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1916
Дочь: (Горбушина) Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Горбушина Анна Ивановна
Смерть
24.05.1918
Рождение ребёнка
05.04.1919
Дочь: (Горбушина) Клавдия Дмитриевна
Мать ребёнка: Горбушина Анна Ивановна