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Горбушин Дмитрий Нестерович

Место рождения

Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1887

Дата смерти

24.05.1918

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Горбушин Нестор Петрович

Мать: (Горбушина) Акилина Мироновна

Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбушин Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Горбушина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
08.03.1906

Дочь: (Горбушина) Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Горбушина Анна Ивановна

Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.03.1907

Дочь: (Горбушина) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Горбушина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1908

Сын: Горбушин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Горбушина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
08.07.1913

Сын: Горбушин Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Горбушина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
13.08.1916

Дочь: (Горбушина) Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Горбушина Анна Ивановна

Смерть
24.05.1918
Рождение ребёнка
05.04.1919

Дочь: (Горбушина) Клавдия Дмитриевна

Мать ребёнка: Горбушина Анна Ивановна

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