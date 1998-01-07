Кузнецова Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Елизавета Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1913

Дата смерти

07.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1913

Отец: Кузнецов Михаил Михайлович

Мать: Кузнецова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
08.03.1932

Сын: Хороших Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Хороших Иван Петрович

Рождение ребёнка
?.09.1934

Дочь: Хороших Мария Ивановна

Отец ребёнка: Хороших Иван Петрович

Рождение ребёнка
12.07.1936

Сын: Хороших Пётр Иванович

Отец ребёнка: Хороших Иван Петрович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Хороших Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Хороших Иван Петрович

Рождение ребёнка
19.12.1947

Сын: Хороших Николай Иванович

Отец ребёнка: Хороших Иван Петрович

Рождение ребёнка
03.09.1949

Сын: Хороших Михаил Иванович

Отец ребёнка: Хороших Иван Петрович

Рождение ребёнка
17.04.1955

Сын: Хороших Василий Иванович

Отец ребёнка: Хороших Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хороших Илья Иванович

Отец ребёнка: Хороших Иван Петрович

Смерть
07.01.1998
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