Кузнецова Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1913
Дата смерти07.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1913
Рождение ребёнка
08.03.1932
Отец ребёнка: Хороших Иван Петрович
Рождение ребёнка
?.09.1934
Дочь: Хороших Мария Ивановна
Отец ребёнка: Хороших Иван Петрович
Рождение ребёнка
12.07.1936
Отец ребёнка: Хороших Иван Петрович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Хороших Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Хороших Иван Петрович
Рождение ребёнка
19.12.1947
Отец ребёнка: Хороших Иван Петрович
Рождение ребёнка
03.09.1949
Отец ребёнка: Хороших Иван Петрович
Рождение ребёнка
17.04.1955
Отец ребёнка: Хороших Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хороших Иван Петрович
Смерть
07.01.1998