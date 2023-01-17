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Косенков Василий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1940

Дочь: Мыздарина (косенкова) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Косенкова Анна Федоровна

Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косенкова Анна Федоровна

Смерть
1943
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Причина смерти: Убит(-а) в бою
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