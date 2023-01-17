Косенков Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1940
Дочь: Мыздарина (косенкова) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Косенкова Анна Федоровна
Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косенкова Анна Федоровна
Смерть
1943
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Причина смерти: Убит(-а) в бою