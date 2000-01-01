Сухов Семен Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухов Семен Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799 ст.

Дата смерти

1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.

Отец: Сухов Михаил Филиппович

Мать: Сухова Агриппина ?

Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Сухов Илья Семенович

Мать ребёнка: Сухова Мария

Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Дочь: Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Сухова Мария

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Сухов Лупп Семенович

Мать ребёнка: Сухова Мария

Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Сухов Василий Семенович

Мать ребёнка: Сухова Мария

Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Дочь: Афимья Семеновна

Мать ребёнка: Сухова Мария

Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Дочь: Ефкия Семеновна

Мать ребёнка: Сухова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Мария

Смерть
1842 ст.
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