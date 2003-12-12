Шорников Борис Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.09.1926
Дата смерти12.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1926
Рождение ребёнка
04.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шорникова Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
03.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шорникова Татьяна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.2003