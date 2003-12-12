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Шорников Борис Николаевич

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Место рождения

Жеребцово, Талдомский, Московская область

Дата рождения

25.09.1926

Дата смерти

12.12.2003

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1926

Отец: Шорников Николай Михайлович

Мать: Шорникова Анна Васильевна

Жеребцово, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шорникова Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
03.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шорникова Татьяна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорникова Татьяна Гавриловна

Смерть
12.12.2003
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