Галямов Рашид (Александр) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галямов Рашид (Александр)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Галямова Ирина Рашидовна

Мать ребёнка: Галямова Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Галямов Андрей Рашидович

Мать ребёнка: Галямова Нина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галямова Нина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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