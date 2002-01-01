Галямов Рашид (Александр)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Галямова Ирина Рашидовна
Мать ребёнка: Галямова Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1961
Мать ребёнка: Галямова Нина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галямова Нина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно