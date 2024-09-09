Торопов Никифор Филипович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти01.04.1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Торопов Филип Евсеевич
Мать: Торопова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Сын: Торопов Харлампий Никифорович
Мать ребёнка: Торопова Агафья Логиновна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Торопов Василий Никифорович
Мать ребёнка: Торопова Агафья Логиновна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Торопов Сафрон Никифорович
Мать ребёнка: Торопова Агафья Логиновна
Смерть
01.04.1782