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Торопов Никифор Филипович

Место рождения

Евсино, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

01.04.1782

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Торопов Филип Евсеевич

Мать: Торопова Анна

Евсино, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопова Агафья Логиновна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Торопов Харлампий Никифорович

Мать ребёнка: Торопова Агафья Логиновна

Евсино, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Торопов Василий Никифорович

Мать ребёнка: Торопова Агафья Логиновна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Торопов Сафрон Никифорович

Мать ребёнка: Торопова Агафья Логиновна

Смерть
01.04.1782

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