Анисимова (Морозова) Татьяна Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Морозова) Татьяна Витальевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Виталий Анатольевич

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Ольга

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Александр

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Наталия

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва

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