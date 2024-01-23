Анисимова (Морозова) Татьяна Витальевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Виталий Анатольевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Наталия
Отец ребёнка: не указан