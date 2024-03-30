Егор Максимович
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Максим Захаров
Мать: Матрона Ивановна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1817
Сын: Агапий Егорович
Мать ребёнка: Прасковья Спиридоновна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1820
Сын: Семён Егорович
Мать ребёнка: Прасковья Спиридоновна
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Спиридоновна
Смерть
Неизвестно