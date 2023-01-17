Олейников Николай Макарович
Место рождения
Дата рождения04.08.1898
Дата смерти24.11.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1898 по 1918
Место жительства
С 1920
Бахмут, Донецкая обл., Украина
Место жительства
С 1925 по 1937
Место жительства
По 1925
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
24.11.1937