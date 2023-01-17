Олейников Николай Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейников Николай Макарович

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Место рождения

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область

Дата рождения

04.08.1898

Дата смерти

24.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Место жительства
С 1898 по 1918
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Место жительства
С 1920
Бахмут, Донецкая обл., Украина
Место жительства
С 1925 по 1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1925
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
24.11.1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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