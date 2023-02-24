Мухатаева Евдокия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мухатаев Венедикт Дмитриевич
Отец ребёнка: Мухатаев Дмитрий Фёдорович
Кинель-Черкасская слобода
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Мухатаев Дмитрий Фёдорович
с. Кинель-Черкассы
Смерть
Неизвестно