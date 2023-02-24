Мухатаева Евдокия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухатаева Евдокия Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Мухатаев Венедикт Дмитриевич

Отец ребёнка: Мухатаев Дмитрий Фёдорович

Кинель-Черкасская слобода
Рождение ребёнка
1857

Сын: Мухатаев Власий Дмитриев

Отец ребёнка: Мухатаев Дмитрий Фёдорович

с. Кинель-Черкассы
Смерть
Неизвестно
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