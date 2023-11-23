Матрона Иванова
Место рождения
Дата рождения01.11.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1806
Отец: Иван Никитин
Мать: Анна Павлова
МК-1806 01.11.1806 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьянина Ивана Никитина жена Анна Павлова родила дочь Матрону, которая крещена 3го числа священником Васильем Стефа... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно