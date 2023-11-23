Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Иванова

Матрона Иванова

Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.11.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1778 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1806

Отец: Иван Никитин

Мать: Анна Павлова

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1806 01.11.1806 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска у крестьянина Ивана Никитина жена Анна Павлова родила дочь Матрону, которая крещена 3го числа священником Васильем Стефа... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.