Захарова (Захарова) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Захарова) Елена Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1907

Дата смерти

03.02.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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1941 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1907

Отец: Захаров Дмитрий Филиппович

Мать: Захарова ?

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
25.10.1941

Дочь: Захарова Таисья Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Афанасьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Иван Афанасьевич

Смерть
03.02.1995
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