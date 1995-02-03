Захарова (Захарова) Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1907
Дата смерти03.02.1995
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1907
Отец: Захаров Дмитрий Филиппович
Мать: Захарова ?
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
25.10.1941
Дочь: Захарова Таисья Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Афанасьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
03.02.1995