Плаксина (Леденцова) Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2005
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Леденцов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плаксин Николай Александрович
Отец ребёнка: Плаксин Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Плаксин Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2005