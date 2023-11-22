Плаксина (Леденцова) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксина (Леденцова) Лидия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Леденцов Александр

Мать: Леденцова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плаксин Николай Александрович

Отец ребёнка: Плаксин Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Плаксин Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плаксин Александр Петрович

Смерть
2005
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