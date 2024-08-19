Rakstiņa (Beķeris Beķere) Emīlija — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rakstiņa (Beķeris Beķere) Emīlija

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Мать

1877 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Beķeris Krišs

Мать: Beķere Beķeris (Graubica) Lizete

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1976

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