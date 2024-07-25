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Волков Евгений Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Волков Исай Елизарович

Мать: Лукерья

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Маремьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Софья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Акилина Евгеньевна

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Волков Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Волков Иларион Евгеньевич

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Волков Степан Евгеньевич

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Яков Евгеньевич

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Евдокия Евгеньевна

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
25.03.1891

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Смерть
Неизвестно

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