Волков Евгений Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Волков Исай Елизарович
Мать: Лукерья
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Маремьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Софья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Акилина Евгеньевна
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Волков Иларион Евгеньевич
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Яков Евгеньевич
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Евдокия Евгеньевна
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Иван Евгеньевич
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
25.03.1891
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Смерть
Неизвестно