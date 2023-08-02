Ынаалай Бадан-Санаа Кинаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ынаалай Бадан-Санаа Кинаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Пол

Мужской

Отец

1944 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Ынаалай Кинаа Бады-Хоевич

Мать: Ынаалай Кок

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