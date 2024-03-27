Зайнуллина Гильмикамал
Место рожденияд.Нижний Наратбаш Буинского уезда
Дата рождения?.11.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1915
Сын: Зайнуллин Сафи Набиуллович
Отец ребёнка: Зайнуллин Набиулла
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Зайнуллин) Марьям
Отец ребёнка: Зайнуллин Набиулла
Рождение ребёнка
08.06.1922
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
02.08.1930
Рождение ребёнка
?.10.1936
Смерть
Неизвестно