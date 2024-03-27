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Зайнуллина Гильмикамал

Место рождения

д.Нижний Наратбаш Буинского уезда

Дата рождения

?.11.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1915 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1915

Сын: Зайнуллин Сафи Набиуллович

Отец ребёнка: Зайнуллин Набиулла

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Зайнуллин) Марьям

Отец ребёнка: Зайнуллин Набиулла

Рождение ребёнка
08.06.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнуллин Набиулла

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнуллин Набиулла

Рождение ребёнка
02.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнуллин Набиулла

Рождение ребёнка
?.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнуллин Набиулла

Смерть
Неизвестно

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