Коломийцев Максим Иванович
Место рожденияс. Осакаровка, Карагандинская область, Казахстан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коломийцев Иван
с. Осакаровка, Карагандинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коломийцева Елена
с. Башмак, Карагандинская область, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коломийцева Елена
Место жительства
Неизвестно
с. Осакаровка, Карагандинская область, Казахстан
Смерть
1985
с. Осакаровка, Карагандинская область, Казахстан