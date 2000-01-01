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Коломийцев Максим Иванович

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Место рождения

с. Осакаровка, Карагандинская область, Казахстан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коломийцев Иван

Мать: Коломийцева Мария Стефановна

с. Осакаровка, Карагандинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коломийцева Елена

с. Башмак, Карагандинская область, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коломийцева Елена

Место жительства
Неизвестно
с. Осакаровка, Карагандинская область, Казахстан
Смерть
1985
с. Осакаровка, Карагандинская область, Казахстан
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