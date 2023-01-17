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Vsevolodovich Gleb
Vsevolodovich Gleb
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Место рождения
Владимир-Волынский
, Волинська область
Дата рождения
1188
Дата смерти
29.09.1189
Пол
Мужской
Отец
Рюрикович Владимирский Всеволод гнездо
1154 г.р.
Мать
Рюрикович Владимирский (Рюрикович Ростовский) Мария Шварновна
Около 1158 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1188
Отец:
Рюрикович Владимирский Всеволод гнездо
Мать:
Рюрикович Владимирский Мария Шварновна
Владимир-Волынский
, Волинська область
Смерть
29.09.1189
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