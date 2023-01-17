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Vsevolodovich Gleb

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Место рождения

Владимир-Волынский, Волинська область

Дата рождения

1188

Дата смерти

29.09.1189

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1188

Отец: Рюрикович Владимирский Всеволод гнездо

Мать: Рюрикович Владимирский Мария Шварновна

Владимир-Волынский, Волинська область
Смерть
29.09.1189
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