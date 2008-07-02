Вазгустов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вазгустов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.2008

Дочь: Вазгустова Вероника Николаевна

Мать ребёнка: Вазгустова - Потапова Оксана Геннадьевна

Рождение ребёнка
19.12.?

Сын: Вазгустов Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: Вазгустова - Потапова Оксана Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вазгустова - Потапова Оксана Геннадьевна

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