Вазгустов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.2008
Дочь: Вазгустова Вероника Николаевна
Мать ребёнка: Вазгустова - Потапова Оксана Геннадьевна
Рождение ребёнка
19.12.?
Сын: Вазгустов Кирилл Николаевич
Мать ребёнка: Вазгустова - Потапова Оксана Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно