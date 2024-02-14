Самусев Леонид
Место рожденияОрша
Дата рожденияОколо 1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самусева (Сисина) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самусева (Сисина) Ольга
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно