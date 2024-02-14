Самусев Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самусев Леонид

Место рождения

Орша

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самусева (Сисина) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самусева (Сисина) Ольга

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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