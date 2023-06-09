Семён Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757 ст.
Дата смерти1799 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.
Отец: Савва Артамонович
Мать: Варвара Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Наумовна
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1779 по 1780 ст.
Сын: Андрей Семёнович
Мать ребёнка: Татьяна Наумовна
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Васса Семёновна
Мать ребёнка: Татьяна Наумовна
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Павел Семёнович
Мать ребёнка: Татьяна Наумовна
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Дарья Семёновна
Мать ребёнка: Татьяна Наумовна
Смерть
1799 ст.