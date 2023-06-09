Семён Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757 ст.

Дата смерти

1799 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.

Отец: Савва Артамонович

Мать: Варвара Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Наумовна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1779 по 1780 ст.

Сын: Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Татьяна Наумовна

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Васса Семёновна

Мать ребёнка: Татьяна Наумовна

Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Павел Семёнович

Мать ребёнка: Татьяна Наумовна

Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Дарья Семёновна

Мать ребёнка: Татьяна Наумовна

Смерть
1799 ст.

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