Тамимова (Кольцова) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамимова (Кольцова) Ольга Андреевна

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Место рождения

Майма

Дата рождения

16.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1990

Отец: Кольцов Андрей Васильевич

Мать: Кольцова Светлана Викторовна

Майма
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тамимов Бахтияр Санатович

Рождение ребёнка
25.11.2011

Дочь: Ларионова Елизавета Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.08.2016

Дочь: Ларионова София Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
16.11.2023

Сын: Тамимов Арсений Бахтиярович

Отец ребёнка: Тамимов Бахтияр Санатович

Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай

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