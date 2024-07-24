Тамимова (Кольцова) Ольга Андреевна
Место рожденияМайма
Дата рождения16.08.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1990
Майма
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.2011
Дочь: Ларионова Елизавета Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.08.2016
Дочь: Ларионова София Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.11.2023
Сын: Тамимов Арсений Бахтиярович
Отец ребёнка: Тамимов Бахтияр Санатович