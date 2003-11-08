Попова (Медведева) Фиона Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Медведева) Фиона Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1918

Дата смерти

08.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1918

Отец: Медведев Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1938

Дочь: Шевень Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
02.10.1949

Дочь: Шмидт Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
07.01.1952

Сын: Попов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
25.06.1953

Дочь: Попова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
12.09.1955

Дочь: Боталова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевень Мария Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Изгачёва Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван Филиппович

Смерть
08.11.2003
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