Попова (Медведева) Фиона Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1918
Дата смерти08.11.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1918
Отец: Медведев Семён
Рождение ребёнка
01.02.1938
Дочь: Шевень Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
02.10.1949
Дочь: Шмидт Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
07.01.1952
Отец ребёнка: Попов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
25.06.1953
Дочь: Попова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
12.09.1955
Дочь: Боталова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевень Мария Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Изгачёва Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.2003