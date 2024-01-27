Лоскутова (Сысоева) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Сысоева) Вера Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1960

Дата смерти

18.09.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1980

Сын: Лоскутов Александр Викторович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
18.09.1984
Похороны
Неизвестно
Россия Ростовская обл п.Целина
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