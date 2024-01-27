Лоскутова (Сысоева) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1960
Дата смерти18.09.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.1980
Сын: Лоскутов Александр Викторович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
18.09.1984
Похороны
Неизвестно
Россия Ростовская обл п.Целина