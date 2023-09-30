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Банников Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1952

Пол

Мужской

Добавил:

EB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1952

Отец: Банников Иван Иванович

Мать: Банникова - Должикова Надежда Поликарповна

Рождение ребёнка
07.01.1975

Сын: Банников Денис Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1976

Дочь: Банникова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1981

Дочь: Банникова Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: Банникова - Паршина Лидия Михайловна

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