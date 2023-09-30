Банников Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1952
Рождение ребёнка
07.01.1975
Сын: Банников Денис Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1976
Дочь: Банникова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1981
Дочь: Банникова Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: Банникова - Паршина Лидия Михайловна