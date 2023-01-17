Смирнов Андрей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.2004
Жена: Смирнова Евгения Юрьевна
Рождение ребёнка
02.02.2007
Дочь: Смирнова Софья Андреевна
Мать ребёнка: Смирнова Евгения Юрьевна
Рождение ребёнка
01.06.2012
Мать ребёнка: Смирнова Евгения Юрьевна
Иссаква, штат Вашингтон, США
Рождение ребёнка
04.02.2019
Мать ребёнка: Смирнова Евгения Юрьевна
Рождение ребёнка
04.02.2019
Мать ребёнка: Смирнова Евгения Юрьевна
Развод
29.10.2019
Жена: Смирнова Евгения Юрьевна
Колпино, Санкт-Петербург