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Смирнов Андрей Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.2004

Жена: Смирнова Евгения Юрьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.02.2007

Дочь: Смирнова Софья Андреевна

Мать ребёнка: Смирнова Евгения Юрьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.06.2012

Сын: Смирнов Марк Андреевич

Мать ребёнка: Смирнова Евгения Юрьевна

Иссаква, штат Вашингтон, США
Рождение ребёнка
04.02.2019

Сын: Смирнов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Смирнова Евгения Юрьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.02.2019

Сын: Смирнов Илья Андреевич

Мать ребёнка: Смирнова Евгения Юрьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
29.10.2019

Жена: Смирнова Евгения Юрьевна

Колпино, Санкт-Петербург
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