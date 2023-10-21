Гайфуллина-Хадыева Хакима Хадыевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайфуллина-Хадыева Хакима Хадыевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1934

Дочь: Загидуллина (Гайфуллина) Наиля Тагирьяновна

Отец ребёнка: Гайфуллин Тагирьян Гайфуллович

Таймеево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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