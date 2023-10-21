Гайфуллина-Хадыева Хакима Хадыевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1934
Дочь: Загидуллина (Гайфуллина) Наиля Тагирьяновна
Отец ребёнка: Гайфуллин Тагирьян Гайфуллович
Таймеево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно