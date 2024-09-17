Елена Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Гурьевна

Елена Гурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1737

Дата смерти

После 1740

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1698 г.р.

Мать

Вычислено 1703 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1737

Отец: Гурий Иванович

Мать: Антонина Антиповна

Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1740 год | 49
Место жительства
Неизвестно
Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1740

Мы используем куки для улучшения работы сайта.