Елена Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1737
Дата смертиПосле 1740
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1737
Отец: Гурий Иванович
Мать: Антонина Антиповна
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1740 год | 49
Место жительства
Неизвестно
Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1740