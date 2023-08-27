Пикун Роман Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикун Роман Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1999

Дочь: Пикун Мария Романовна

Мать ребёнка: Пикун Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
09.05.2001

Дочь: Пикун Екатерина Романовна

Мать ребёнка: Пикун Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
03.09.2012

Дочь: Пикун Елизавета Романовна

Мать ребёнка: Пикун Наталья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикун Наталья Викторовна

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