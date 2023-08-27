Пикун Роман Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.04.1999
Дочь: Пикун Мария Романовна
Мать ребёнка: Пикун Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
09.05.2001
Дочь: Пикун Екатерина Романовна
Мать ребёнка: Пикун Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
03.09.2012
Дочь: Пикун Елизавета Романовна
Мать ребёнка: Пикун Наталья Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пикун Наталья Викторовна